Массимилиано Аллегри: у "Ювентуса" просто был неудачный день

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в матче Кубка Италии с "Аталантой" (0:3)."Честно говоря, наше поражение ожидалось рано или поздно. Некоторые наши игроки вернулись в строй, а другие не играли. Можно добиться результата в одном-двух матчах, находясь в сложной ситуации, но когда-нибудь вы точно проиграете.Ничего страшного не произошло, это просто был неудачный день. "Аталанта" заслуженно победила, так как играла с большим вдохновением.Я не переживаю, так как невозможно выигрывать каждый день. Мы хотели выиграть Кубок Италии в пятый раз подряд, но "Аталанта" была более агрессивной, поэтому поздравляю их. Думаю, что подобный урок пойдет нам на пользу", — приводит слова Аллегри Rai Sport.