Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
Ювентус (Италия)
|Ювентус
|22:3002.02.19
|Парма
|Лацио
|1 - 227.01.19
|Ювентус
Аталанта (Италия)
|Кальяри
|04.02.19
|Аталанта
|Аталанта
|3 - 327.01.19
|Рома
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Массимилиано Аллегри: у "Ювентуса" просто был неудачный день
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в матче Кубка Италии с "Аталантой" (0:3).
"Честно говоря, наше поражение ожидалось рано или поздно. Некоторые наши игроки вернулись в строй, а другие не играли. Можно добиться результата в одном-двух матчах, находясь в сложной ситуации, но когда-нибудь вы точно проиграете.
Ничего страшного не произошло, это просто был неудачный день. "Аталанта" заслуженно победила, так как играла с большим вдохновением.
Я не переживаю, так как невозможно выигрывать каждый день. Мы хотели выиграть Кубок Италии в пятый раз подряд, но "Аталанта" была более агрессивной, поэтому поздравляю их. Думаю, что подобный урок пойдет нам на пользу", — приводит слова Аллегри Rai Sport.
"Газета.ру"
"Честно говоря, наше поражение ожидалось рано или поздно. Некоторые наши игроки вернулись в строй, а другие не играли. Можно добиться результата в одном-двух матчах, находясь в сложной ситуации, но когда-нибудь вы точно проиграете.
Ничего страшного не произошло, это просто был неудачный день. "Аталанта" заслуженно победила, так как играла с большим вдохновением.
Я не переживаю, так как невозможно выигрывать каждый день. Мы хотели выиграть Кубок Италии в пятый раз подряд, но "Аталанта" была более агрессивной, поэтому поздравляю их. Думаю, что подобный урок пойдет нам на пользу", — приводит слова Аллегри Rai Sport.
"Газета.ру"
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