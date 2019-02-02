Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
полная таблица

Ювентус (Италия)

Ювентус22:3002.02.19Парма
Лацио1 - 227.01.19Ювентус

Аталанта (Италия)

Кальяри04.02.19Аталанта
Аталанта3 - 327.01.19Рома

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Массимилиано Аллегри: у "Ювентуса" просто был неудачный день

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в матче Кубка Италии с "Аталантой" (0:3).

"Честно говоря, наше поражение ожидалось рано или поздно. Некоторые наши игроки вернулись в строй, а другие не играли. Можно добиться результата в одном-двух матчах, находясь в сложной ситуации, но когда-нибудь вы точно проиграете.

Ничего страшного не произошло, это просто был неудачный день. "Аталанта" заслуженно победила, так как играла с большим вдохновением.

Я не переживаю, так как невозможно выигрывать каждый день. Мы хотели выиграть Кубок Италии в пятый раз подряд, но "Аталанта" была более агрессивной, поэтому поздравляю их. Думаю, что подобный урок пойдет нам на пользу", — приводит слова Аллегри Rai Sport.

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Ювентус Аталанта
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