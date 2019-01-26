Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
Сампдория (Италия)
|Наполи
|20:00
|Сампдория
|Сампдория
|4 - 026.01.19
|Удинезе
Наполи (Италия)
|Наполи
|20:00
|Сампдория
|Милан
|0 - 026.01.19
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"Сампдория" крупно проиграла "Наполи"
"Наполи" с разгромным счетом обыграл "Сампдорию" в матче 22-го тура Серии А (3:0). Голами отметились Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье и Симоне Верди.
"Наполи" заработал в текущем сезоне уже 51 очко и укрепился на втором месте в турнирной таблице.
"Наполи" – "Сампдория"
Голы: Милик, 25, Инсинье, 26, Верди, 89 (пен.)
"Наполи": Мерет, Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Зелиньски, Аллан, Гамшик (Диавара, 74), Кальехон, Милик (Уна, 90), Инсинье (Верди, 83)
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Андерсен, Коллей, Мурру, Рамирес (Сапонара, 54), Линетти, Экдаль (Виейра, 73), Янкто, Дефрель (Габбьядини, 59), Квальярелла
Предупреждения: Янкто, 73, Мурру, 76, Андерсен, 87
"Наполи" заработал в текущем сезоне уже 51 очко и укрепился на втором месте в турнирной таблице.
"Наполи" – "Сампдория"
Голы: Милик, 25, Инсинье, 26, Верди, 89 (пен.)
"Наполи": Мерет, Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Зелиньски, Аллан, Гамшик (Диавара, 74), Кальехон, Милик (Уна, 90), Инсинье (Верди, 83)
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Андерсен, Коллей, Мурру, Рамирес (Сапонара, 54), Линетти, Экдаль (Виейра, 73), Янкто, Дефрель (Габбьядини, 59), Квальярелла
Предупреждения: Янкто, 73, Мурру, 76, Андерсен, 87
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