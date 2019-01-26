"Сампдория" крупно проиграла "Наполи"

"Наполи" с разгромным счетом обыграл "Сампдорию" в матче 22-го тура Серии А (3:0). Голами отметились Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье и Симоне Верди."Наполи" заработал в текущем сезоне уже 51 очко и укрепился на втором месте в турнирной таблице.Милик, 25, Инсинье, 26, Верди, 89 (пен.)Мерет, Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Зелиньски, Аллан, Гамшик (Диавара, 74), Кальехон, Милик (Уна, 90), Инсинье (Верди, 83)Аудеро, Берешиньски, Андерсен, Коллей, Мурру, Рамирес (Сапонара, 54), Линетти, Экдаль (Виейра, 73), Янкто, Дефрель (Габбьядини, 59), КвальяреллаЯнкто, 73, Мурру, 76, Андерсен, 87