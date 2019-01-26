Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
полная таблица

Сампдория (Италия)

Наполи20:00Сампдория
Сампдория4 - 026.01.19Удинезе

Наполи (Италия)

Наполи20:00Сампдория
Милан0 - 026.01.19Наполи

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"Сампдория" крупно проиграла "Наполи"

"Наполи" с разгромным счетом обыграл "Сампдорию" в матче 22-го тура Серии А (3:0). Голами отметились Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье и Симоне Верди.

"Наполи" заработал в текущем сезоне уже 51 очко и укрепился на втором месте в турнирной таблице.

"Наполи" – "Сампдория"

Голы: Милик, 25, Инсинье, 26, Верди, 89 (пен.)

"Наполи": Мерет, Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Зелиньски, Аллан, Гамшик (Диавара, 74), Кальехон, Милик (Уна, 90), Инсинье (Верди, 83)

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Андерсен, Коллей, Мурру, Рамирес (Сапонара, 54), Линетти, Экдаль (Виейра, 73), Янкто, Дефрель (Габбьядини, 59), Квальярелла

Предупреждения: Янкто, 73, Мурру, 76, Андерсен, 87
Теги: Сампдория Наполи
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