Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Болонья
Фиорентина
Парма
Удинезе
Дженоа
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 36 89
2 Наполи 36 76
3 Интер 36 66
4 Аталанта 36 65
5 Милан 36 62
6 Рома 36 62
7 Торино 36 60
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Болонья 36 40
14 Фиорентина 36 40
15 Парма 36 38
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 36 15(-3)
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Джан Пьеро Гасперини станет новым главным тренером "Ромы"

Новым главным тренером "Ромы" будет наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, передает Football Italia со ссылкой на Radio Radio.

По информации источника, 61-летний специалист уже дал согласие на работу с "волками". На тренерском мостике римлян он заменит Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона. Гасперини подпишет с "Ромой" соглашение сроком на 3 года. Зарплата тренера будет составлять € 2,5 млн в год без учёта бонусов.
Теги: Гасперини Рома
Сегодня, 08:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама