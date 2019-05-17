Джан Пьеро Гасперини станет новым главным тренером "Ромы"

Новым главным тренером "Ромы" будет наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, передает Football Italia со ссылкой на Radio Radio.По информации источника, 61-летний специалист уже дал согласие на работу с "волками". На тренерском мостике римлян он заменит Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона. Гасперини подпишет с "Ромой" соглашение сроком на 3 года. Зарплата тренера будет составлять € 2,5 млн в год без учёта бонусов.