Аллегри: у "Ювентуса" 80 процентов шансов защитить чемпионский титул в следующем сезоне

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о перспективах команды."Я оставляю команду-победителя, у которой 80 процентов шансов стать чемпионом в следующем сезоне и которая хорошо сыграет в Лиге чемпионов. Победный цикл, несомненно, еще не закончен. "Ювентус" готов побеждать и следующем сезоне. Я не жалею об уходе, потому что мы пришли к этому решению вместе с клубом. Хотел бы поблагодарить "Ювентус" за возможность работать с великолепными игроками и за то, что мне предоставили сильный состав", - цитирует Аллегри Football Italia.