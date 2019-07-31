"Фиорентина" арендует у "Интера" Наингголана с правом выкупа

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан близок к переходу в "Фиорентину", утверждает Sky Sport Italia.30-летнего бельгийца, который не входит в планы главного тренера "Интера" Антонио Конте, связывали с возможным переходом в "Кальяри", за который он уже выступал ранее, однако 30 июля на хавбека вышла "Фиорентина" и сделала ему предложение.По информации источника, "Фиорентина" и "Интер" практически согласовали аренду футболиста на один сезон с правом последующего выкупа.