Бадель может перейти в "Фиорентину"

Полузащитник римского "Лацио" Милан Бадель может стать игроком флорентийской "Фиорентины", сообщает Corriere dello Sport.Как утверждает источник, клуб из Флоренции хочет подписать 30-летнего хорватского игрока, однако римляне хотят осуществить полноценный трансфер. Они надеются получить со сделки по Баделю €6-8 млн.Футболист также попал в зону интересов петербургского "Зенита", французского "Бордо" и турецкого "Фенербахче".