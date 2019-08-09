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"Аталанта" объявил о переходе Мартина Шкртела

Бергамская "Аталанта" объявил о переходе словацкого защитника Мартина Шкртела. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Срок действия контракта игрока не разглашается.

Последним клубом 34-летнего Шкртела был турецкий "Фенербахче", за который он выступал с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Шкртел играл за "Зенит" с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды. Позже словацкий футболист перешёл в "Ливерпуль", где выступал с 2008 по 2016 год.

Чемпионате.com

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Теги: Аталанта Шкртел
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