» » Генрих Мхитарян - о своем переходе в "Рому": все случилось в последний момент

Генрих Мхитарян - о своем переходе в "Рому": все случилось в последний момент

Полузащитник Генрих Мхитарян, перешедший из "Арсенала" в "Рому" на правах аренды, рассказал, что рассчитывает на большее количество игрового времени в римской команде.

"Все случилось в последний момент. После матча с "Тоттенхэмом" мне позвонил агент и сказал, что на следующий день я должен вылететь в Рим, чтобы пройти медобследование и подписать контракт.

Это отличный шанс для меня, так как в "Арсенале" я не получал достаточно игрового времени. Я давно не проводил на поле все 90 минут, но я готов к этому, поскольку регулярно тренировался.

В футбол играют не только ногами, но и мозгами. Если ты уверен, что можешь сыграть все 90 минут, то все возможно", - цитирует Мхитаряна Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Мхитарян Рома Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Генрих Мхитарян - о своем переходе в "Рому": все случилось в последний момент
Александр Медведев: есть планы по приобретению "десятки" для "Зенита" 5
Эмре Джан заявил о преданности "Ювентусу", несмотря на непопадание в заявку клуба на ЛЧ
Андрей Кобелев: большинство новичков "Динамо" не соответствует озвученным требованиям 1
Игроки "Барселоны" разочарованы срывом трансфера Неймара
Спартак Гогниев: "Алания" покажет страстный футбол в матче с ЦСКА 7
Гендиректор "КАМАЗа": "Спартак" абсолютно не боимся, о страхе речи не идёт 3
Деян Ловрен: я выиграл ЛЧ и брал серебро ЧМ. Я не должен кому-то что-то доказывать 1
Андрей Канчельскис: матч с шотландцами будет нервным, главное - не проиграть его
Президент ФИФА пообещал Путину открыть академию футбола во Владивостоке
Александр Медведев: Краневиттер, к сожалению, не раскрылся в "Зените" 1
"Ювентус" зимой еще раз попробует купить Ракитича 1
Дзюба признан лучшим игроком "Зенита" в августе 7
Роман Орещук: могли дать за Кабелла чуть больше, но было бы неправильно перехватывать его у "Краснодара" 4
Сборная России отправилась в Глазго на матч отбора Евро-2020 с Шотландией 2
Орещук - о несостоявшемся переходе Жерсона в "Динамо": "Рома" была в шоке 2
"Реал" выразил соболезнования в связи со смертью испанской олимпийской чемпионки Очоа 1
Спортивный директор "Динамо": от Шюррле вежливо отказались. Его зарплата в "Боруссии" - космос 19
Черышев включен в заявку "Валенсии" на Лигу чемпионов - 2019/20
Ляпорт успешно перенес операцию на мениске
Барнс: пусть Санчо отправится в реальный мир и увидит, что такое настоящая расовая дискриминация 4
Эмре Джан и Манджукич не попали в заявку "Ювентуса" на Лигу чемпионов 1
Алиссон поделился мнением о "Золотом мяче" Яшина 2
Виктор Гончаренко: сказал Дзагоеву, чтобы он был готов к матчу с "Аланией". Обещал, что будет! 2
Владимир Габулов: здорово, что к нам в республику приедет топ-клуб. Вдвойне рады, что это именно ЦСКА 4
Ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева будет рассмотрено 6 сентября в закрытом режиме 4
КДК оштрафовал "Спартак" на 425 тысяч рублей, а "Зенит" — на 110 тысяч 14
Демба Ба — о расистских оскорблениях Лукаку: теперь хочется, чтобы все темнокожие футболисты покинули Серию А 7
Георгий Джикия: конфликт с Оздоевым — уже история пройденная, мы находимся в сборной, и у нас одна общая цель 4
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball»
Все новости