Полузащитник Генрих Мхитарян, перешедший из "Арсенала" в "Рому" на правах аренды, рассказал, что рассчитывает на большее количество игрового времени в римской команде.
"Все случилось в последний момент. После матча с "Тоттенхэмом" мне позвонил агент и сказал, что на следующий день я должен вылететь в Рим, чтобы пройти медобследование и подписать контракт.
Это отличный шанс для меня, так как в "Арсенале" я не получал достаточно игрового времени. Я давно не проводил на поле все 90 минут, но я готов к этому, поскольку регулярно тренировался.
В футбол играют не только ногами, но и мозгами. Если ты уверен, что можешь сыграть все 90 минут, то все возможно", - цитирует Мхитаряна Sport24.ru.
Генрих Мхитарян - о своем переходе в "Рому": все случилось в последний момент
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