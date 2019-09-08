Тотти верит в успех Мхитаряна в "Роме"

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти уверен, что полузащитник Генрих Мхитарян принесет пользу команде.



"Мхитарян добавет команде качества и количества, так что это хороший шаг. Последние два года он не всегда регулярно играл в "Арсенале", но я надеюсь, что будет чувствовать себя как дома в "Роме". Фанаты наверняка оценят его здесь, так как он обладает отличной техникой и стремится проявить себя на поле", — цитирует Sky Sports Italia Тотти.