Бывший форвард сборной Италии, "Милана" и "Ливерпуля" Марио Балотелли возвращается в Серию А матчем против бессменного чемпиона "Ювентуса". Первые туры он пропустили по причине 4-матчевой дисквалификации, которую он схлопотал в последнем матче за "Марсель". Туринцам в матче с "Брешией" не поможет Криштиану Роналду, зато в стартовом составе дебютирует Адриен Рабьо.
"Брешия": Йоронен, Чансельор, Сабелли, Матею, Чистана, Дессена, Тонали, Ромуло, Бизоли, Доннарумма, Балотелли.
"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Бонуччи, Рабьо, Пьянич, Хедира, Рэмзи, Игуаин, Дибала.
Балотелли дебютирует за "Брешию" в матче против "Ювентуса", Роналду не сыграет из-за травмы
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