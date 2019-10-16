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"Фиорентина" заинтересована в подписании Ибрагимовича

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А.

Как сообщает La Nazione, в услугах 38-летнего шведа заинтересована "Фиорентина". Контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в декабре.

В начале октября Златан в беседе с журналистами не стал исключать своего возвращения в чемпионат Италии. Ранее он выступал там в составе "Ювентуса", "Интера" и "Милана".

Sport24.ru


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Теги: Фиорентина Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Серия А
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