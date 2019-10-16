"Фиорентина" заинтересована в подписании Ибрагимовича

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А.Как сообщает La Nazione, в услугах 38-летнего шведа заинтересована "Фиорентина". Контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в декабре.В начале октября Златан в беседе с журналистами не стал исключать своего возвращения в чемпионат Италии. Ранее он выступал там в составе "Ювентуса", "Интера" и "Милана".