Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А.
Как сообщает La Nazione, в услугах 38-летнего шведа заинтересована "Фиорентина". Контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в декабре.
В начале октября Златан в беседе с журналистами не стал исключать своего возвращения в чемпионат Италии. Ранее он выступал там в составе "Ювентуса", "Интера" и "Милана".
Sport24.ru
"Фиорентина" заинтересована в подписании Ибрагимовича
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