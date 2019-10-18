Гаттузо перед увольнением просил "Милан" подписать Рибери

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо хотел видеть в своей команде экс-полузащитника "Баварии" Франка Рибери. Об этом сообщил агент 41-летнего специалиста Массимо Брамбати."Я по-прежнему не понимаю, зачем "Милан" прошел долгий путь с Марко Джампаоло только для того, чтобы назначить Стефано Пиоли. Лучше было бы держаться Гаттузо и следовать его идеям.На встрече он просил подписать трех опытных игроков, двое из них были свободными агентами. Гаттузо хотел видеть в команде Рибери, который в итоге перешел в "Фиорентину" и показывает прекрасную игру. Вместо этого "Милан" отказался и от Гаттузо, и от его предложений", — сказал Брамбати в эфире TMW Radio.Напомним, в сентябре Рибери был признан лучшим игроком Серии А.