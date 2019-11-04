Кьеллини готовится стать директором "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини определился, чем будем заниматься после завершения игровой карьеры. По информации Calciomercato, 35-летний футболист начал учиться обязанностям директора.В данный момент Кьеллини продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена. Ветеран планирует вернуться на поле, однако ему не понадобится дополнительное время для обучения, когда он решит повесить бутсы на гвоздь. Ожидается, что у "Ювентуса" найдется для него руководящая должность.Напомним, летом завершил карьеру другой футболист бьянконери — Андреа Бардзальи. Он стал тренером клуба и работает с защитниками.