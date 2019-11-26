"Милан" готов расстаться с нападающим Кшиштофом Пентеком ради подписания Златана Ибрагимовича.
По информации Calcio Mercato, на такой шаг «россонери» могут пойти, чтобы обеспечить подписание 38-летнего шведа.
Кроме того, спортивный директор миланцев Паоло Мальдини недоволен из-за невыразительного выступления поляка в этом сезоне. Средства, полученные от продажи футболиста, помогут Милану удовлетворить высокие финансовые требования Ибрагимовича.
Sport24.ru
"Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»