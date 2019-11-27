Сарри: Лига чемпионов больше мотивирует "Ювентус", чем Серия А

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о минувшем матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)"Бьянконри" с минимальным счетом обыграли мадридский "Атлетико" — 1:0. Единственный гол был оформлен в компенсированное время к первой 45-минутке. Его автором стал форвард Пауло Дибала."Я считаю, что мы сыграли хорошо. Под конец сил стало немного не хватать, так как игроки сильно утомились в последнем матче чемпионата Италии Вероятно, игры Лиги чемпионов нас больше мотивируют, если сравнивать с матчами Серии А. Как мне кажется, на европейском уровне мы играем в более атакующий футбол. Впрочем, во втором тайме слишком часто теряли мяч.Дибала — игрок мирового уровня. Он в данный момент переживает светлый период для себя. Так что в последнее время нередко именно его действия оказываются решающими", — поделился наставник "старой сеньоры".