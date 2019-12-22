Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды над "Миланом" (5:0) в матче 17-го тура Серии А.
"Аталанта" после этой победы набрала 31 очко и поднялась на 5-е место в таблице чемпионата Италии.
"Мы завершаем фантастический 2019 год, в котором достигли замечательных результатов. Теперь мы можем пойти на рождественские каникулы, а затем нам предстоит много дел.
В сегодняшнем матче с "Миланом" все с самого начала складывалось в пользу "Аталанты". Мы сейчас достаточно хороши для того, чтобы быть в числе топ-клубов Италии. Вот увидите, многие из наших футболистов сделают себе отличную карьеру", — цитирует Гасперини DAZN.
Sport24.ru
Гасперини: "Аталанте" по силам быть в числе топ-клубов Италии
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