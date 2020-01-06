В матче 18-го тура чемпионата Италии "Ювентус" разгромил "Кальяри" со счетом 4:0.
Чемпионат Италии
18 тур
Голы: Роналду, 49, 67 (пен), 82, Игуаин, 81.
"Ювентус": Щенсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Матюиди (Джан, 83), Куадрадо, Рэмси (Коста, 80), Рабьо, Пьянич, Дибала (Игуаин, 70), Роналду.
"Кальяри": Ольсен, Пеллегрини, Клаван, Валюкевич, Каччаторе (Фараго, 61), Нандес, Рог, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).
Предупреждения: Рабьо, 41, Жоао Педро, 48.
"Ювентус" разгромил "Кальяри" со счетом 4:0, Роналду оформил хет-трик
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