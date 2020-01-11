Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от победы над "Кальяри" (2:0) в матче 19-го тура Серии А, который прошел на выезде.
38-летний шведский футболист впервые вышел в стартовом составе и забил дебютный гол после возвращения в миланский клуб.
"Нападающему важно выходить на поле и пытаться забивать. Иногда получается, иногда нет. Я чувствую себя хорошо, но мне нужно несколько матчей, чтобы привести себя в форму.
Я отпраздную как бог на "Сан-Сиро", не здесь. Я прославляю Бога каждый раз, когда забиваю. Только так чувствую себя живым!", - цитирует Ибрагимовича football-italia.
Шведский форвард также дал шуточный ответ на вопрос, стал ли его гол первым шагом к заключению нового соглашения.
"Нет. Я должен выиграть Скудетто, и тогда контракт автоматически продлится!" — ответил Ибрагимович.
Sport24.ru
Ибрагимович: праздновать как бог я буду на "Сан-Сиро"
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