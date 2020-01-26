Найнгголан заявил, что "Интер" относился к нему как к посредственному футболисту

Действующий игрок "Кальяри" Раджа Найнгголан высказался о ничейном результате матча 21-го тура Серии А с его бывшим клубом "Интером".
Фото: bauscia.it
"Я считаю, что мы показали хорошую игру. Что касается "Интера", то я очень уважаю болельщиков и бывших партнеров по команде, но при этом ко мне относились как к посредственному игроку, когда я выступал за них, - приводит слова Найнгголана Football Italia со ссылкой на DAZ

Напомним, что встреча закончилась со счетом 1:1, Найнгголан отметился голом.

"Кальяри" занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А, а их соперник "Интер" расположился на втором месте.


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Теги: Найнгголан Интер Серия А Кальяри
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