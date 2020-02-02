"Так нередко происходит в "Милане". Они меняют центрального форварда каждый год. Такая у них привычка", — приводит слова Пентека Bild.
Пентек перешел в "Милан" из "Дженоа" в январе 2019-го года. Всего за "Милан" нападающий провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. В текущем сезоне в составе "россонери" на счету Пентека 5 забитых мячей в 20 матчах.
В это трансферное окно поляк перешел из "Милана" в "Герту" за 27 миллионов евро.
24-летний польский форвард уже дебютировал за "Герту", выйдя на замену в матче с "Шальке-04".
Пентек: ежегодно менять нападающего типично для "Милана"
Перешедший в зимнее трансферное окно из "Милана" в "Герту" Кшиштоф Пентек поделился мнением о своей бывшей команде.
Фото: Getty Images
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