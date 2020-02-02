Недвед: мы сыты по горло обвинениями по поводу судейства

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал слова президента "Фиорентины" о предвзятом судействе после очной встречи между командами.

Фото: Global Look Press

"При всем уважении к президенту мы слышим слишком много разговоров о том, что "Ювентус" не заслуживает своих побед. Мы сыты по горло этим. Мы побеждаем потому, что хорошо играем", — сказал Недвед в эфире DAZN.



В сегодняшнем матче 22-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Фиорентину" 3:0 благодарю дублю Роналду (оба мяча - с пенальти) и голу Де Лигта.



"Ювентус" продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Серии А. На счету "старой синьоры" 54 очка. Идущий вторым "Интер" в 6 очках, но свой матч 22-го тура "нерадзурри" проведут позже.