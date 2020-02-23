Фонсека: Мхитарян здорово выглядел в матче с "Лечче", мы соскучились по нему

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча 25-го тура чемпионата Италии с "Лечче", который завершился со счетом 4:0.



"Не волновался перед матчем, потому что мы хорошо к нему подготовились. Мои игроки ничего не боялись. Это очень важно. Рад, что уже вторую игру играем "на ноль". Команда справилась с задачей.



Мхитарян? Мы соскучились по нему. Он здорово выглядел, отдавал отличные передачи", - приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.



"Рома" набрала 42 очка и занимает пятое место в Серии А.