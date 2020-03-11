Инфицированный коронавирусом защитник "Ювентуса" Ругани рассказал о своём состоянии

Защитник "Ювентус" Даниэле Ругани, у которого был обнаружен коронавирус, обратился к болельщикам.

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"Вы прочли новости, и поэтому хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. Однако в этот момент чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах, чтобы справиться с этой ситуацией.



Я призываю всех уважать правила, потому что этот вирус не делает различий! Давайте сделаем это для себя, своих близких и тех, кто нас окружает", — написал Даниэле Ругани в своём Instagram-аккаунте.



Вчера стало известно, что у 25-летнего защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани обнаружен коронавирус.



В сезоне 2019/2020 Даниэле Ругани принял участие в семи матчах за "Ювентус" во всех турнирах.



Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен до 3-го апреля из-за эпидемии коронавируса в стране.



По актуальным данным в Италии выявлено 12 462 случая заражения коронавирусом, 827 человек погибло.