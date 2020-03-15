"Аталанта" ушла на карантин из-за коронавируса

Занимающая 4-место в итальянской Серии А "Аталанта" ушла на карантин из-за пандемии коронавируса.

Футбольный клуб "Аталанта", находящийся в эпицентре пандемии коронавируса в Италии - городе Бергамо приняла решение самостоятельно уйти в изоляцию после сообщений о 5 положительных тестах на коронавирус в "Валенсии". Изначально планировалось, что команда вернётся к тренировкам на следующей неделе, но их планы изменились после того, как три футболиста и два сотрудника испанской "Валенсии" получили положительный тест на COVID-19.В связи с тем, что "Аталанта" встречалась с "Валенсией" на прошлой неделе в рамках Лиги Чемпионов, команда, согласно собственному протоколу безопасности приняла решение о введении карантина в качестве меры предосторожности. Из трёх, называемых СМИ футболистами с положительными результатами на COVID-19: Гарай, Мангала, Гай - только последний принимал участие в прошедшем матче.Несмотря на то, что "Аталанта" располагается в наиболее пострадавшем от коронавируса регионе Италии - Ломбардии, команда до сих пор, по всей видимости, избегала случаев заражения коронавирусом.Из 11 футболистов серии А, показавших положительных результат на COVID-19 семеро являются игроками "Сампдории", трое - "Фиорентины" и один из "Ювентуса".