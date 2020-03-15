"Аталанта" ушла на карантин из-за коронавируса

Занимающая 4-место в итальянской Серии А "Аталанта" ушла на карантин из-за пандемии коронавируса.
Футбольный клуб "Аталанта", находящийся в эпицентре пандемии коронавируса в Италии - городе Бергамо приняла решение самостоятельно уйти в изоляцию после сообщений о 5 положительных тестах на коронавирус в "Валенсии". Изначально планировалось, что команда вернётся к тренировкам на следующей неделе, но их планы изменились после того, как три футболиста и два сотрудника испанской "Валенсии" получили положительный тест на COVID-19.

В связи с тем, что "Аталанта" встречалась с "Валенсией" на прошлой неделе в рамках Лиги Чемпионов, команда, согласно собственному протоколу безопасности приняла решение о введении карантина в качестве меры предосторожности. Из трёх, называемых СМИ футболистами с положительными результатами на COVID-19: Гарай, Мангала, Гай - только последний принимал участие в прошедшем матче.

Несмотря на то, что "Аталанта" располагается в наиболее пострадавшем от коронавируса регионе Италии - Ломбардии, команда до сих пор, по всей видимости, избегала случаев заражения коронавирусом.

Из 11 футболистов серии А, показавших положительных результат на COVID-19 семеро являются игроками "Сампдории", трое - "Фиорентины" и один из "Ювентуса".

Football Italia


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Аталанта Серия А Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Канчельскис: играть без болельщиков? Уж лучше возьмём паузу, "убъём коронавирус", а потом доиграем чемпионаты
Канчельскис: чемпионат Узбекистана приостановлен на 3 недели из-за коронавируса
Стали известны инфицированные коронавирусом футболисты "Валенсии" 1
"Аталанта" ушла на карантин из-за коронавируса
Судья Федотов: в ворота "Сочи" не назначили пенальти за фол Мевли
Манчини: есть более важные вещи, чем Евро-2020
Аршавин: у "Ростова" нет духа победителя
Карпин рассказал, почему Мамаев не сыграл с "Локомотивом"
Федерация футбола Италии попросит УЕФА о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Васин: ЦСКА пришлось играть против автобуса "Уфы" весь матч
"Самый лучший коллектив". Крыховяк опубликовал фото из раздевалки после победы над "Ростовом" 2
Арбитр Федотов: Вилков должен был удалять Баринова 1
Червиченко: вчера в Италии умерло 360 человек. Если это тенденция - речь уже не о футболе, а о выживании 3
Мещеряков: "специалисты" рано списали "Локомотив"
Крыховяк, конечно, крут, но и защитники "Локо" сделали 30 выносов. Оценки "Ростов"-"Локомотив" 2
Карпин: если будем играть, как в начале матча, то все будет хорошо
Юрий Семин: мы на 2-м месте и мы счастливы 1
«Ростов» атакует, забивает «Локомотив»: главный матч уикэнда обострил борьбу за путевку в Лигу чемпионов
Карпин: одна команда играла, создавала моменты, другая забивала 6
Крыховяк признан лучшим игроком матча "Ростов" - "Локомотив" 1
"Ювентус" планирует подписать с Роналду контракт до 2024 года
"Локомотив" обыграл "Ростов" и догнал "Краснодар" в таблице 43
Хосе Кальехон может перейти в "Валенсию" 3
Матвеев: без зрителей играть не дело 1
Ротенберг: Кокорин делает те вещи, которые можно назвать его природным даром 2
Дзюба ответил на шутку Леонида Слуцкого (фото) 3
Пономарев: думаю, в Лигу Европы ЦСКА попадет 2
Масалитин: Гончаренко слепо верит в Чалова, хотя Фёдор откровенно не тянет 5
Пономарев - о коронавирусе: думаю, пришло время принимать серьёзные меры 1
Масалитин: если ЦСКА продолжит в том же духе, то выпадет из еврокубковой зоны 1
Все новости