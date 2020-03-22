"Начинаю терять чувство времени". Наингголан - о карантине из-за коронавируса

Бельгийский полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан рассказал, как проводит время в период карантина из-за распространения коронавируса.

Фото: ФК "Кальяри"

"Неплохо справляюсь с затворничеством, жду новостей о том, когда мы вернемся к игре. Однако я начинаю терять чувство времени. Мы играем на Playstation, смотрим телевизор, у меня есть диджейский пульт, которым я иногда пользуюсь, чтобы повеселиться, иначе дни становятся одинаковыми", — приводит Наингголана Football Italia.



В настоящий момент футбольные матчи в Италии приостановлены из-за распространения коронавируса, как и матчи других ведущих чемпионатов.



В Италии произошел центр выспышки коронавируса в Европе. По актуальным данным число заразившихся коронавирусом на Апеннинском полуострове превысило 60 000 человек. Погибло от вируса COVID-19 более 5 500 человек, что уже больше, чем погибло в Китае, где началось распространение вируса.



Число зараженных коронавирусом в в мире превысило 340 000 человек. Число смертей близится к 15 000 человек. Количество выздоровевших приближается к отметке в 100 000 человек.