Прокуратура сняла с Балотелли обвинения в изнасиловании несовершеннолетней девушки

Прокуратура Брешии оправдала форварда Марио Балотелли, обвиняемого в изнасиловании неосовершеннолетней девушке.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Sport Mediaset.



Известно, что Марио Балотелли встречался с девушкой, когда ей было ещё 17 лет. Сообщается, что она обманула Балотелли, сообщив, что достигло совершеннолетия. После сексуальной связи она рассказала футболисту свой настоящий возраст и потребовала от него 100 тысяч евро за молчание, угрожая ему, что сообщит обо всём журналистам и обвинит его в насилии.



Полицией было установлены факты шантажа. Девушке будут предъявлены обвинения в вымогательстве и клевете.



Марио Балотелли присоединился к "Брешии" летом 2019-го года на правах свободного агента, подписав контракт до 2022-го года.



В Серии А 2019/2020 Балотелли забил 5 мячей в 19-ти матчах за новый клуб.