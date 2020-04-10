Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Calciomercato, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован "Ювентус". Отмечается, что руководство туринского клуба предпринимало попытку заполучить норвежца зимой 2020 года, но Холанд предпочел "Боруссию".
В нынешнем сезоне Холанд провел 8 матчей в чемпионате Германии, забил 9 голов и сделал две результативные передачи.
"Ювентус" заинтересован в услугах Холанда
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