"Ювентус" заинтересован в услугах Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Италии.



Как сообщает Calciomercato, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован "Ювентус". Отмечается, что руководство туринского клуба предпринимало попытку заполучить норвежца зимой 2020 года, но Холанд предпочел "Боруссию".



В нынешнем сезоне Холанд провел 8 матчей в чемпионате Германии, забил 9 голов и сделал две результативные передачи.