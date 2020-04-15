Игроки "Ювентуса" Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса

Футболисты "Ювентуса" Блез Матюиди и Даниэле Ругани вылечились от коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".



Напомним, что три футболиста "Ювентуса" были инфицированы коронавирусом. До сих пор лечится аргентинский нападающий Пауло Дибала.



"Ювентус" после 26-ти туров лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, которая в данный момент приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Всего в Италии, которая является центром распространения коронавируса в Европе, на сегодняшний день выявлено 162 488 случаев заражения вирусом COVID-19. 21 067 человек скончалось от уханьского коронавиурса, 37 130 человек - выздоровело.