Девушка Роналду тренируется в облегающем костюме (видео)

Девушка одета в облегающий розовый костюм. На видео Родригес делает приседания с утяжелителями для ног. На подругу Роналду в инстаграме подписано более 17,7 миллионов человек.Напомним, что у Роналду 4 ребенка: первый, Криштиану-младший, родился в 2010-м году от суррогатной матери, далее у футболиста появились двойняшки Ева и Мэтью, также от суррогатной матери, а после его девушка Джорджина Родригес родила ему еще одну дочку.В нынешнем сезоне на счету 35-летнего португальца 25 голов и 4 результативных передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах."Ювентус" после 26-ти туров лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, которая на данный момент приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции.