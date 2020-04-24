Девушка Роналду тренируется в облегающем костюме (видео)

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила видео в Instagram, на котором она проводит тренировку.


Девушка одета в облегающий розовый костюм. На видео Родригес делает приседания с утяжелителями для ног. На подругу Роналду в инстаграме подписано более 17,7 миллионов человек.

Напомним, что у Роналду 4 ребенка: первый, Криштиану-младший, родился в 2010-м году от суррогатной матери, далее у футболиста появились двойняшки Ева и Мэтью, также от суррогатной матери, а после его девушка Джорджина Родригес родила ему еще одну дочку.

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В нынешнем сезоне на счету 35-летнего португальца 25 голов и 4 результативных передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

"Ювентус" после 26-ти туров лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, которая на данный момент приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции.


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Теги: Роналду Ювентус
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