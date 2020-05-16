Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович рассказал, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович летом может перейти к нему в команду.
"Мы разговаривали с ним по телефону пару дней назад. Посмотрим, что он решит делать летом. Знаю, что точно покинет "Милан". Либо присоединится к нам, либо отправится в Швецию. Ко мне Ибрагимович относится не так, как к другим", - цитирует Михайловича Football Italia.
Ранее сообщалось, что швед летом может перейти в клуб "Хаммарбю", совладельцем которого он является.
Контракт с "Миланом" Ибрагимович подписал зимой текущего года.
Синиша Михайлович: либо Ибрагимович присоединится к "Болоньи", либо отправится в Швецию
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