- Он рассказал, как тренировался во время карантина, и показал, что находится в идеальной форме. Это меня не удивило. Он чемпион с любой точки зрения, потрясающий атлет и великолепный профессионал, - цитирует итальянца Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Португалец перешел в туринский клуб летом 2018 года. В нынешнем сезоне на счету 35-летнего Криштиану Роналду 25 голов и 4 результативных передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Всего он провел за туринцев 81 игру и забил 57 мячей.
"Ювентус" после 26-ти туров лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А.
"Роналду показал, что находится в идеальной форме. Это меня не удивило". Бонуччи - о тренировках после карантина
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал о форме своего одноклубника Криштиану Роналду после карантина.
Фото: Football Italia
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