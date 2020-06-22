Роналду – лучший португальский бомбардир в истории чемпионата Италии

После матча с "Болоньей" Криштиану Роналду опередил по забитым в Серии А мячам Руя Кошту.

Фото: "The Sun"

В минувшем итальянском туре Роналду отметился голом с пенальти в ворота "Болоньи", положившим начало победе "Ювентуса" со счётом 2:0. Этот мяч стал 43-м для Криштиану в Италии, что является лучшим результатом среди всех португальцев, выступавших в Серии А.



Игравший за "Фиорентину" и "Милан" Руй Кошта за 12 лет забил 42 мяча. Роналду же для того, чтобы превзойти этот рекорд, потребовалось всего 2 года.



Криштиану – также и лучший португальский бомбардир в АПЛ и Ла Лиге. За "МЮ" португалец забил 84 раза за 196 игр, а в "Реале" на счету Роналду 311 голов в 292 матчах.