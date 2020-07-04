Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Девушка в 2017 году родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. У португальца есть еще трое детей, которые родились от суррогатных матерей.
Девушка Роналду порадовала подписчиков фото в нижнем белье
Джорджина Родригес, девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, порадовала подписчиков новым откровенным снимком.
Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Девушка в 2017 году родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. У португальца есть еще трое детей, которые родились от суррогатных матерей.
Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Девушка в 2017 году родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. У португальца есть еще трое детей, которые родились от суррогатных матерей.
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