Девушка Роналду порадовала подписчиков фото в нижнем белье

Джорджина Родригес, девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, порадовала подписчиков новым откровенным снимком.



Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Девушка в 2017 году родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. У португальца есть еще трое детей, которые родились от суррогатных матерей.


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Теги: Роналду Ювентус
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