Итальянцев это предложение не заинтересовало - в клубе посчитали сумму в 20 млн евро за игрока, который следующим летом может стать свободным агентом, чрезмерной.
Алексей Миранчук в минувшем сезоне провел 27 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что россиянином активно интересуется "Милан". Рассматриваются варианты обмена Миранчука на полузащитника Диего Лаксальта, однако московский клуб склоняется к варианту с полноценной продажей Алексея.
Источник: журналист Даниэле Лонго
Алексея Миранчука предложили "Парме"
Услуги полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука были предложены "Парме".
Фото: Чемпионат
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