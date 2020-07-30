Алексея Миранчука предложили "Парме"

Услуги полузащитника " Локомотива " Алексея Миранчука были предложены "Парме".

Фото: Чемпионат

Итальянцев это предложение не заинтересовало - в клубе посчитали сумму в 20 млн евро за игрока, который следующим летом может стать свободным агентом, чрезмерной.



Алексей Миранчук в минувшем сезоне провел 27 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.



Ранее сообщалось, что россиянином активно интересуется "Милан". Рассматриваются варианты обмена Миранчука на полузащитника Диего Лаксальта, однако московский клуб склоняется к варианту с полноценной продажей Алексея.



Источник: журналист Даниэле Лонго