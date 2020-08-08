Президент "Ювентуса" заявил, что Роналду не покинет клуб

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду

Фото: ФК "Ювентус"

"Я уверен, что Роналду останется. Могу всех заверить, что португалец остается опорой "Ювентуса", - сказал Аньелли.



Слухи о возможном уходе Роналду появились после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов от "Лиона".



Контракт португальского форварда с туринским клубом действует до лета 2022 года.



В минувшем сезоне Серии А 35-летний Роналду в составе "Ювентуса" провел 33 матча и забил 31 мяч.



Источник: Football Italia