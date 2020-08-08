"Я уверен, что Роналду останется. Могу всех заверить, что португалец остается опорой "Ювентуса", - сказал Аньелли.
Слухи о возможном уходе Роналду появились после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов от "Лиона".
Контракт португальского форварда с туринским клубом действует до лета 2022 года.
В минувшем сезоне Серии А 35-летний Роналду в составе "Ювентуса" провел 33 матча и забил 31 мяч.
Источник: Football Italia
Президент "Ювентуса" заявил, что Роналду не покинет клуб
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Ювентус"
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