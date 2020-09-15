- Как у тебя с защитой от тейкдаунов? - спросил боец у шведа в сторис своего инстаграма, опубликовав ссылку на видео гола 38-летнего Ибрагимовича, забивающего ударом ногой с разворота в матче MLS.
Напомним, Златан с детства занимается единоборствами. У него есть черный пояс по тхэквондо.
Накануне швед продлил контракт с "Миланом" на один год. Ибрагимович перешел в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе этого года. В прошлом сезоне Серии А нападающий провел за россонери 18 матчей и забил 10 мячей.
Нурмагомедов - Ибрагимовичу: как у тебя с защитой от тейкдаунов?
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов задал вопрос нападающему "Милана" Златану Ибрагимовичу по поводу его бойцовских навыков.
Фото: Getty Images
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