Бывший нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Дженоа". Его зарплата составляет 1,3 млн евро в год. Больше только у полузащитника Милана Баделя - 1,4 млн евро за сезон.
Напомним, что 25-летний узбекский нападающий перешел в "Дженоа" из "Ростова" в октябре этого года. В минувшем сезоне РПЛ Шомуродов принял участие в 28 матчах, в которых забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
Источник: La Gazzetta dello Sport
Шомуродов стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Дженоа"
Итальянские СМИ опубликовали ежегодный отчет, в котором указаны зарплаты игроков в Серии А.
Фото: ФК "Ростов"
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