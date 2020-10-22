Капелло: Миранчук забил великолепный гол! Это большая радость для Гасперини

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил дебютный гол Алексея Миранчука за "Аталанту".

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

"Вчера он сыграл несколько минут за "Аталанту", реально очень важно, что он вернулся на поле после травмы. Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды [Джаном Пьеро Гасперини], он очень счастлив за Алексея, — цитирует Капелло "СЭ".



Напомним, что Миранчук забил свой первый гол за итальянский клуб в матче Лиги Чемпионов против "Митдьюланда". Полузащитник вошел в игру на 80-й минуте, заменив Дувана Сапату, а уже на 89-й довел счет до разгромного (0:4).



Россиянин перешёл в итальянский клуб в начале сентября за 14,5 млн евро.