По информации источника, интерес к 34-летнему футболисту проявляет "Болонья". На данный момент хорват находится в статусе свободного агента. Манджукич уже выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус".
Напомним, что минувшим летом Манджукич был близок к переходу в московский "Локомотив".
Последним клубом нападающего был катарский "Аль-Духайль". В его составе хорватский футболист провел 5 матчей и результативными действиями не отметился. Манджукич уже выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус".
Источник: Calciomercato.com
Манджукич, которым интересовался "Локомотив", может вернуться в Серию А
Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в итальянском чемпионате.
Фото: ФК "Ювентус"
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