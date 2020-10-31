Капелло назвал "Аталанту" итальянским "Ливерпулем"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил игру "Аталанты".
Фото: AS
"Итальянские команды играют более агрессивно. Как я уже говорил, они потеряли свой страх. Они больше рискуют с мячом. Итальянские тренеры предлагают своим игрокам быть более агрессивными, более атакующими. У нас есть, например, тренер "Аталанты" Гасперини, который ищет футбол один на один в защите, но всегда пытается атаковать, чем больше игроков, тем лучше. Я ранее уже говорил, что это итальянский "Ливерпуль". Это команда с очень интересными деталями. Она всегда атакует большими силами. Иногда некому защищаться", - приводит слова Капелло издание AS.

Напомним, что в прошлое летнее трансферное окно игроком "Аталанты" стал российский полузащитник Алексей Миранчук.

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Теги: Капелло Серия А Аталанта
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