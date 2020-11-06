Дворкович — об Миранчуке: меня удивляет политика "Аталанты"

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович высказался о перспективах Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: ФК "Локомотив"
— А надо ли уезжать, чтобы потом не играть? Конечно, Леша все равно поступил правильно. Меня больше удивляет политика клуба. Судя по тем 15 минутам, которые Алексей сыграл, он находится в нормальной форме, — рассказал Дворкович в интервью Sport24.

25-летний Миранчук перешёл в "Аталанту" в сентябре текущего года из "Локомотива" за 14,5 млн евро. Российский футболист не сразу смог дебютировать за новую команду, так как восстанавливался после травмы. Его первый выход за клуб из Бергамо пришёлся на игру 1-го тура Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом" (4:0), где Миранчук вышел на 80 минуте, а на 89 минуте забил первый гол за команду.

После этого россиянин на поле не выходил.

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Теги: Аталанта Миранчук Ал Дворкович Серия А
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