Гасперини: Миранчук - выдающийся игрок

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил дебют российского полузащитника в Серии А.

Фото: Corriere dello Sport

"Миранчук - выдающийся игрок, он не играл во многих матчах, но уже забил два очень важных мяча. Один в Лиге чемпионов и один в Серии А", - передает слова Sky Sport.



25-летний Миранчук вышел на замену в матче с "Интером" на 59-й минуте вместо Руслана Малиновского. На 79-й минуте россиянин забил мяч в ворота Самира Хандановича.



Поединок завершился вничью со счетом 1:1.