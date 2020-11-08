"Миранчук - выдающийся игрок, он не играл во многих матчах, но уже забил два очень важных мяча. Один в Лиге чемпионов и один в Серии А", - передает слова Sky Sport.
25-летний Миранчук вышел на замену в матче с "Интером" на 59-й минуте вместо Руслана Малиновского. На 79-й минуте россиянин забил мяч в ворота Самира Хандановича.
Поединок завершился вничью со счетом 1:1.
Гасперини: Миранчук - выдающийся игрок
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил дебют российского полузащитника в Серии А.
Фото: Corriere dello Sport
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!