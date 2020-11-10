Агент Малиновского прокомментировал информацию об интересе "Интера"

Агент Сергей Серебренников, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, ответил на вопрос о возможном переходе украинца в "Интер".

Фото: ФК "Аталанта"

"Не знаю, контактировал ли "Интер" с "Аталантой", но я не разговаривал с миланцами.



Руслан счастлив играть за "Аталанту". Если поступит конкретное предложение, мы вместе его обсудим. Но, думаю, сейчас не стоит думать о других клубах", — приводит слова агента FCInter1908.it.



В минувшем сезоне Серии А Малиновский провел 34 матча в составе "Аталанты", в которых забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. Ранее хавбек выступал за "Генк" и "Зарю".