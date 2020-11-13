"Милан" проявляет интерес к 21-летнему защитнику "Динамо" Киев Виталию Миколенко, сообщают итальянские СМИ. По данным источника, красно-черные отслеживали игру Миколенко в осенних матчах за украинскую сборную и еврокубковых встречах бело-голубых. Сообщается, что "Динамо" хотело бы выручить за своего игрока 15 миллионов евро.
Миколенко в текущем сезоне провел за киевское "Динамо" 10 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. За первую сборную Украины он сыграл 11 встреч, в которых на его счету один результативный пас.
Источник: Calciomercato
Киевское "Динамо" может продать защитника Миколенко в "Милан" за 15 миллионов евро
"Милан" интересуется защитником киевского "Динамо" Виталием Миколенко.
Фото: ФК "Динамо" Киев
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