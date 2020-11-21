Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"

"Ювентус" на своем поле переиграл "Кальяри" в матче 8-го тура Серии А.
Фото: AFP
Два гола в концовке первого тайма забил Криштиану Роналду. Португалец отличается забитым голом 3-й матч подряд в чемпионате Италии.

Во второй половине игры экс-защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван отправил мяч в сетку ворот Буффона, но находился в положении "вне игры".

Чемпионат Италии

8 тур

"Ювентус" 2:0 "Кальяри"

Голы: Роналду, 38, 42

Ювентус: Буффон, Данило, Лигт, Демирал, Куадрадо, Кулушевски, Рабьо, Артур, Мората, Бернардески, Роналду

Кальяри: Краньо, Клаван (Карбони, 70), Валюкевич, Цаппа, Трипальделли (Соттиль, 46), Пизакане, Марин (Калигара, 71), Рог, Педро, Уна (Олива, 81), Симеоне (Паволетти, 81)

Предупреждения: Рабьо, 33, Трипальделли, 35, Данило, 53, Артур, 54, Соттиль, 74

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Теги: Роналду Ювентус Кальяри
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