По данным источника, сумма трансфера игрока составила 14,5 миллиона евро, из них 2,655 миллиона были выплачены компании JOINT INDUSTRIES Limited Partnership, зарегистрированной в Шотландии. Кроме того, 2,13 миллиона евро досталось агенту Вадиму Шпиневу, представляющему интересы Миранчука.
"Локомотив" получил от продажи игрока 9,715 миллиона евро. Таким образом, сумма выплат агентам составила треть от суммы трансфера Миранчука.
Источник: Матч ТВ
СМИ: треть от суммы трансфера Миранчука в "Аталанту" досталась агентам
Обнародованы подробности трансфера полузащитника Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту".
Фото: "Аталанта"
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