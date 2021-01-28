"Знаю, что он хороший человек и может показать топ-футбол в Италии. Топовый ли Кокорин игрок? Я видел на тренировках и на поле. Смотрел, как он играет и верю, что он будет показывать хороший футбол.
Я общался с ним после перехода. В Италии хороший футбол. Списывались, я пожелал удачи ему и его семье", - сказал Нобоа.
Вчера "Фиорентина" объявила о переходе в состав команды нападающего Александра Кокорина из московского "Спартака". Контракт с игроком подписан до 2024 года, стоимость трансфера составила 4,5 млн евро.
В заявку "фиалок" на матч с "Торино", который пройдет 29 января, Кокорин не попал. У футболиста отсутствует рабочая виза, он должен будет ее получить к следующему матчу против "Интера".
Кристиан Нобоа провел в этом сезоне за "Сочи" 15 матчей в РПЛ, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи.
Источник: Sport24
Нобоа: верю, что Кокорин будет показывать хороший футбол в "Фиорентине"
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал трансфер нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
Фото: ФК "Сочи"
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