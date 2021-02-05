Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером», пока без блеска и огня

Rusfootball.info — о дебютном матче Кокорина в Италии
Фото: Твиттер "Фиорентины"
Александр Кокорин, наконец, обрёл новый дом. Форвард осел во Флоренции, где теперь пытается вернуться к прежней футбольной жизни. Дебюта Кокорина в Италии ждать пришлось недолго. Чезаре Пранделли, главный тренер «Фиорентины», явно не считает образцовыми методы Джан Пьеро Гасперини, который долго мариновал Алексея Миранчука в запасе. Наставник «Фиорентины» в первом же матче дал Кокорину шанс.

«Фиалки» в 21-м туре принимали «Интер», одного из претендентов на скудетто. Миланцы в нынешнем сезоне во внутреннем первенстве действительно хороши. Перед поездкой во Флоренцию «Интер» занимал второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» всего на два очка.


«Интер» с первых минут взялся за дело, а «Фиорентина» выглядела совсем безыдейно. В ряде эпизодов хозяев действительно выручал голкипер Бартломей Драговски. Например, уже в начале встречи он спас свою команду после удара Бареллы, который, казалось бы, не мог не превратиться в гол.

Впрочем, на 31-й минуте Барелла довел дело до взятия ворот. Полузащитник «Интера» мастерски пробил из-за пределов штрафной, закрутив мяч впритирку со штангой.

Хозяева сумели встрепенуться лишь в концовке первого тайма. Мини-штурм в исполнении «Фиорентины» привел к попаданию в перекладину ворот «Интера» и классному сейву Хандановича, который в той же атаке отбил мяч ногами почти на ленточке.

Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером», пока без блеска и огня

Впрочем, активность «Фиорентины» была краткосрочной и локальной. Довольно быстро «Интер» фактически убил интригу. Уже в начале второго тайма Перишич забил второй мяч, чем ещё и явно приблизил дебют Кокорина.

15 минут на дебют

После того, как счёт стал совсем уж однозначным, Пранделли бросил в бой запасных. Правда, им он отвёл чуть более 15 минут. Кокорин вышел в рамках тройной замены, вместе с ним на поле появились Мальккюи и Пульгар. Мальккюи, к слову, также является новичком команды, он дебютировал за «Фиорентину», как и Кокорин.


Что касается россиянина, то он фактически сыграл центрфорварда. При этом Кокорин динамично двигался, оказываясь то на одном, то на другом флангах.

К сожалению, на игру своей команды Александр так и не повлиял. За свои почти 20 минут (с учётом добавленного времени) Кокорин не нанёс ни одного удара по воротам. При этом Кокорин отдал девять передач, все они оказались точными. В чужой штрафной Кокорин с мячом так и ни разу не встретился.


Тепловая карта Кокорина
В целом, показалось, что Александр оказался не готов к ритму игры в Италии. В нескольких эпизодах россиянин оставался стоять, дожидаясь мяча, хотя следовало сделать несколько шагов вперёд. В итоге форварда опережали опекуны из «Интера», которые перехватывали мяч. Внешне показалось, что Кокорин был слишком инертен.

Конечно, делать далекоидущие выводы пока не стоит. Россиянин дебютировал в непростой ситуации, да ещё и с соперником, который и вовсе является главным претендентом на скудетто. Главное, что сам дебют состоялся. А дальше уже всё будет зависеть от самого Кокорина.

Чемпионат Италии

21 тур

"Фиорентина" 0:2 "Интер"

Голы: Барелла, 31, Перишич, 52

Фиорентина: Дронговский, Куарта, Песселья, Сантос, Бираги (Баррека82), Венути (Малку, 73), Амрабат, Валеро (Куаме, 46), Бонавентура, Эйссерик (Пульгар, 74), Влахович (Кокорин, 74)

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Хакими, Бастони, Врей, Перишич (Дармиан, 80), Видаль (Гальярдини, 46), Брозович, Барелла, Санчес (Мартинес, 62), Лукаку (Пинамонти, 89)

Предупреждения: Перишич, 42, Амрабат, 60, Куарта, 75, Пульгар, 81

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Теги: Фиорентина Кокорин Интер
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