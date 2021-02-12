Перспективы Кокорина в Италии? В "Фиорентине" знают, что он хороший футболист. Поэтому они не придали значения тому, где Кокорин играл и сколько играл. Если дадут ему чуть-чуть времени, то все получится. Я уверен в этом. В Серии А тяжело играть, есть много моментов, и требуется время, чтобы адаптироваться", - сказал Нобоа.
Александр Кокорин перешел в состав "Фиорентины" в конце января. Переход нападающего из "Спартака" обошелся "фиалкам" в 4,5 млн евро. Контракт с россиянином подписан до 2024 года.
Кокорин дебютировал за "Фиорентину" 5 февраля. В матче 21-го тура против "Интера" он вышел на замену на 73-й минуте при счете 2:0 в пользу миланской команды. До конца матча счет не изменился.
Ближайшая игра у "Фиорентины" пройдет 14 февраля. В рамках 22-го тура итальянского чемпионата "фиалки" сыграют против "Сампдории". Начало матча в 17:00 мск.
Источник: "Матч ТВ"
Нобоа: если Кокорину дадут чуть-чуть времени, то у него все получится в "Фиорентине"
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказал мнение о перспективах нападающего Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: ФК "Фиорентина"
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