Корнеев заявил, что Миранчук неплохо проявляет себя в Италии. При этом, по его словам, Алексею сложно адаптироваться.
"Думаю, у него получается в Италии. Он забил достаточно голов. Понятно, что ему сложно в плане адаптации, там ты один из нескольких таких же футболистов. В чемпионате России ты основной. Я всегда советовал игрокам учить язык. Только тогда ты сможешь защитить себя не только как футболист, но и как персона", - сказал Корнеев.
Напомним, что Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в августе минувшего года. В текущем розыгрыше Серии А он поучаствовал в 16 матчах, забил два гола и сделал один голевой пас.
Источник: Матч ТВ
Корнеев: у Миранчука получается в Италии, но ему сложно адаптироваться
Бывший спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев высказался о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: "Аталанта"
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